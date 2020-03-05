Кемеровский суд продлил арест четырем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

5 Март 2020 2020-03-05T04:36:30+03:00

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В Центральном районном суде города Кемерово состоялось предварительное слушание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых находилось четверо фигурантов.

На закрытом заседании судом было решено продлить на полгода срок содержания под стражей бывшего начальника областной инспекции Государственного строительного Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора строительной компании «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.

-Вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей подсудимых до 26 августа 2020 года, судебное заседание назначено 10 марта 2020 года, - говорится в материалах суда.

Напомним, по версии следствия, Танзиля Комкова при реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» закрыла глаза на то, что работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением проектной документации. От застройщика - гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - она вместе с сыном и Никитой Чередниченко получила за это 7 миллионов рублей. Деньги с марта 2013 по март 2014 года были перечислены на счет ООО «ИСК «Ресурс» по якобы договору на оказание услуг по проектированию. Позже сообщники их обналичили. Светлана Шенгерей же обвиняется в том, что составила недостоверный акт обследования здания перед вводом в эксплуатацию.

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