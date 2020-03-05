В Кемерове работала опасная заправочная станция

5 Март 2020 2020-03-05T06:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Газозаправочная станция, деятельность которой представляла опасность как для людей, так и для окружающей среды, перестала работать в Кемерове. Ее на три месяца закрыли по решению суда.

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку и выяснили, что газозаправочная станция работает с многочисленными нарушениями. Как оказалось, она не была зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов. Более того, у руководства не оказалось документов, подтверждающих законность размещения станции именно на этом участке, да и проектной документации не оказалось тоже. Вопросами безопасности здесь не озаботились: ни о плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, ни о производственных инструкциях здесь даже не слышали. А обязательные ежесменные осмотры газопровода и арматуры, системы срабатывания сигнализации не проводились.

Все это однозначно указывало на то, что работа газозаправочной станции создает угрозу общественной безопасности: здесь в любой момент может произойти ЧП. При этом последствия аварии могут нанести вред окружающей среде.

- Суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы МОСП по ОВИП приостановили деятельность опасного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU