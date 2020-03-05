2020-03-05T07:36:06+03:00
Происшествия

Пожилая женщина попала под поезд в Кузбассе

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилая женщина попала под поезд в КузбассеПожилая женщина попала под поезд в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
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На одном из участков железной дороги в Кузбассе произошло страшное чрезвычайное происшествие. Пожилая женщина погибла, попав под колеса поезда.

Трагедия произошла на участке железной дороги, который проходит по территории города Тайга рядом с автомобильным виадуком. Здесь по какой-то причине 64-летняя женщина решила пойти вдоль железнодорожных путей по ходу движения состава. Машинист, заметив рядом с путями женщину, тут же применил экстренное торможение и подал предупреждающие сигналы. Женщина услышала сигналы локомотива, но вместо того, чтобы уйти в сторону, попыталась пересечь рельсы. Состав находился слишком близко, и избежать трагедии не удалось. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Увы, такие случаи время от времени происходят на железной дороге. чтобы избежать повторения трагедий, пресс-служба УТ МВД России по СФО напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Так, переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах. При этом нельзя появляться на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, а также слушать музыку в наушниках при переходе через железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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