5 Март 2020 2020-03-05T07:51:22+03:00

Кузбасским туристам порекомендовали не ездить в Италию, Южную Корею и Иран Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Роспотребнадзор предупредил кузбасских туристов о потенциальной угрозе при посещении некоторых стран. В частности не рекомендуется ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

В ведомстве напомнили, что по закону «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на оказание безопасных для здоровья услуг. При планировании поездки и заключении договора туроператор или турагент обязаны предоставить достоверные сведения о стране, которую тот планирует посетить. А именно - об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия; о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах; о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

-Кроме того, туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями, - добавили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в случае появления информации об опасности пребывания в стране до начала путешествия турист может расторгнуть договор и вернуть себе деньги. Если договор уже заключен, то турист вправе требовать расторжения договора или изменения его условий, в том числе в судебном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU