Новокузнецк готовится к сложному паводку

5 Март 2020 2020-03-05T10:38:07+03:00

В городе прошло заседание по предупреждению и ликвидации ЧС

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В Новокузнецке прошло расширенное заседание по вопросам подготовки к паводку. По прогнозам он ожидается сложным.

Синоптики отмечают, что ситуация складывается не самая обнадеживающая. Активность таяния снегов, выпадение осадков в этом году будут значительно превышать средние показатели.

- Теплая и снежная зима нынешнего года, а также возможные весенние затяжные дожди, резкое повышение температуры воздуха в дневное время, положительная температура воздуха в ночное время способны привести к высокому уровню воды в реках. И к этому необходимо быть готовыми всегда! - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что с начала ледохода на Томи и Кондоме будет собираться информация с 14 гидрологических постов. Также уровень воды будут контролировать девять камер, работающих в режиме онлайн.

По словам Кузнецова, сейчас главная задача - выполнить все превентивные мероприятия. В зону затопления, по опыту прошлых лет, попадает пять районов города, исключение составляет Новоильинский.

- Ежегодно при прохождении паводка в нашем городе выявляется ряд серьезных проблем, поэтому от каждого из руководителей требую еще раз проработать весь спектр оперативных действий, - отметил мэр. - В свою очередь, прошу жителей, чьи дома находятся в возможных зонах подтопления, отнестись очень внимательно к данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU