Виновный в гибели восьми кузбасских горняков отправится в колонию-поселение

5 Март 2020 2020-03-05T11:12:50+03:00

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50-летний водитель вахтового автобуса отправится на два года в колонию-поселение. Такое наказание назначил суд за гибель восьми горняков.

Междуреченский городской суд вынес наказание водителю автомобиля, из-за которого погибли восемь горняков разреза «Распадский» и еще четыре человека получили травмы. Ближайшие два года он проведет в колонии-поселении, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла 8 февраля 2019 года. В тот день водитель получил наряд на перевозку работников разреза по рабочим местам. Однако водитель не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, к тому же в тот день был гололед и ограниченная видимость. Машина съехала и опрокинулась вниз с площадки для бурения с высоты 10 метров. В результате восемь человек погибли, еще четверо были травмированы.

- Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU