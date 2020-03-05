268 домов капитально отремонтируют в Кемерове в 2020 году

5 Март 2020 2020-03-05T10:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове озвучены планы по капитальному ремонту многоквартирного жилого фонда. В программу попали 268 домов.

В администрации города прошла встреча главы с руководством Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса. Они обсудили итоги реализации программы в 2019 году и озвучили планы на текущий.

В прошлом строительном сезоне в областном центре проведены работы на 131 доме на сумму 317 миллионов рублей. Мэр Илья Середюк отметил, что этого мало. И поскольку жилой фонд устаревает, то нужно искать способы увеличения выделяемых на эти цели средств. Поэтому на встрече было решено, что в 2020 году ремонт коснется 268 домов. На это будет направлено в три раза больше, чем в прошлом году – 904 миллиона рублей.

Что касается видов работ, то 75 процентов ремонтов запланированы на кровлях, по 10 процентов – это замена лифтов и ремонт внутридомовых инженерных систем, еще 5 процентов – это фасады.

-Мы решили, что будет создана дополнительная система по контролю с привлечением старших по домам. Жизнь показывает, что лучшего контролера нет. Я это знаю от тех, кто приходит на личный прием, на встречи в районах, на выездные коллегии. И зачастую это связано с тем, что работы выполняются без согласования с жильцами - эту практику мы будем искоренять, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU