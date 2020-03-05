2020-03-05T11:03:18+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде на 8 марта в Кузбассе

Жителей ждет легкий весенний морозец
Мария КОЛОСОВА
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Синоптики рассказали о погоде на 8 марта в КузбассеСиноптики рассказали о погоде на 8 марта в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходной 8 марта. Плюсовой температуры ожидать не стоит.

В ночь на воскресенье по области прогнозируется -15…-20 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов. Будет дуть западный ветер, временами сменяя направление на юго-западное. Ночью его скорость составит 3-8 метра в секунду, ожидаются порывы до 14 метров. Днем ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами до 12-17 метров. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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