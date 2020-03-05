Евгений Никитин вступил в должность главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

5 Март 2020 2020-03-05T12:10:36+03:00

Ранее он был первым замглавы округа

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В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - новый глава. В должность вступил Евгений Никитин, ранее бывший первым замглавы округа.

Со вступлением в должность от имени губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и правительства Кузбасса нового главу Ленинск-Кузнецкого городского округа Евгения Никитина поздравил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин отметил, что сейчас, когда идет активная подготовка к празднованию 75-летия Победы и 300-летия Кузбасса, на новом главе лежит большая личная ответственность в реализации многочисленных планов по преображению и развитию района. Первый замгубернатора Кузбасса пожелал Евгению Никитину успеха и поддержки со стороны коллег и населения.

Справка «КП»:

Евгений Никитин родился 4 января 1972 года в Ленинске-Кузнецком. В 2000 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Трудовой путь начал в 1991 году в Ленинске-Кузнецком подземным горнорабочим очистного забоя. В 1993 году перешел в жилищно-коммунальную сферу Ленинска-Кузнецкого. Работал замначальника транспортного цеха производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ленинска-Кузнецкого», замдиректора по перевозкам МУП «Автотранспортное предприятие ЖКХ».

С 2001 по 2019 год возглавлял дорожно-эксплуатационные организации, предприятия благоустройства и озеленения.

В конце 2019 года перешел на работу в администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального района - первым заместителем главы.

ИСТОЧНИК KP.RU