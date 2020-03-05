2020-03-05T12:41:51+03:00
Происшествия

Кузбассовец семь лет скрывался от правосудия после совершения изнасилования

Мужчина предстанет перед судом
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец семь лет скрывался от правосудия после совершения изнасилованияКузбассовец семь лет скрывался от правосудия после совершения изнасилованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе будут судить мужчину, который семь лет находился в федеральном розыске после совершения изнасилования. Все это время он скитался по заброшенным домам.

Как установило следствие, в феврале 2012 года 58-летний обвиняемый по найму делал ремонт в одной из квартир Кировского района. В этом ему помогала 26-летняя дочь сожительницы. В один из дней мужчина, будучи пьяным, изнасиловал девушку. Когда он отвлекся, жертва выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать полицейских. Однако к их приезду злоумышленник успел скрыться. Установить его местонахождение не удалось, поэтому мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Задержать кемеровчанина семь лет спустя помог случай. Так, в октябре 2019 года в одну из городских больниц поступил сбитый автомобилем мужчина. При выяснении обстоятельств оказалось, что пострадавший находится в федеральном розыске.

- Задержанный со следствием сотрудничал, вину признал. Также следователю он рассказал, что все годы, пока он был в розыске, проживал в различных заброшенных садовых домиках, зарабатывал на хлеб тем, что помогал по хозяйству местным жителям, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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