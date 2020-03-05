5 Март 2020 2020-03-05T12:44:07+03:00

Из-за подозрений на коронавирус несколько десятков человек находятся на карантине в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Несколько десятков человек в Кузбассе находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус. Среди них как граждане России, так и граждане КНР.

На 3 марта под медицинским наблюдением находились 37 человек, 10 из которых являются гражданами Китая. А 4 марта под наблюдение попали 17 туристов, прибывших из Южной Кореи, и 11 человек, приехавших из Италии. У каждого из них взяты анализы, и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» проводят диагностику, которая должна подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции.

Всего же с 27 января по настоящее время уже завершено медицинское наблюдение за 254 гражданами, прибывшими из-за рубежа. 157 из них являются жителями Кузбасса, 27 - граждане КНР. Ни у одного из них не было обнаружено коронавирусной инфекции.

К слову, сейчас в Кузбассе обучается 62 студента, которые являются гражданами КНР. 56 из них выехали на каникулы на родину и сейчас находятся на дистанционном обучении. Шестеро остались в Кузбассе и продолжают учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU