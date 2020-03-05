В Кузбассе стартовал первый набор в Военный учебный центр

5 Март 2020 2020-03-05T12:56:33+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, что в области начался первый набор в Военный учебный центр. Он открыт на базе Кузбасского технического университета.

-Нам удалось добиться возрождения военной кафедры, которую регион потерял много лет назад. Важно было восстановить эту площадку, ведь многие парни поступали в вузы других регионов именно из-за ее отсутствия, - написал Сергей Цивилев в соцсетях. - С появлением Военного учебного центра у кузбассовцев появилась отличная возможность пройти военную подготовку без отрыва от учебы.

Документы принимаются в кузбасском государственном техническом университете. В самом вузе отметили, что военно-учетные специальности, которые будут реализовываться в центре, связаны со специальностями технического университета – это строительство мостов, систем водоотведения и водоснабжения, горное дело, механика машин и др. обучение начнется с 1 сентября 2020 года.

Отметим, что аналогичные центры появятся в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете во Владивостоке и Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова в Архангельске.

ИСТОЧНИК KP.RU