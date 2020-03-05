2020-03-05T13:37:43+03:00
Происшествия

13-летняя девочка из Анжеро-Судженска выбила знакомой зуб ногой

Теперь ее семья должна выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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13-летняя девочка из Анжеро-Судженска выбила знакомой зуб ногой13-летняя девочка из Анжеро-Судженска выбила знакомой зуб ногойФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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13-летняя девочка избила на улице 17-летнюю жительницу Анжеро-Судженска. Теперь родители юной хулиганки должны будут выплатить пострадавшей компенсацию за сломанный зуб.

В сентябре 2019 года на одной из улиц Анжеро-Судженска между двумя девочками произошел конфликт. 13-летняя школьница избила 17-летнюю девушку, при этом ударила ее ногой по лицу. От удара у девушки сломался зуб.

Отлом коронки зуба верхней челюсти на уровне шейки зуба относится к повреждениям, повлекшим легкий вред здоровью

- В возбуждении уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 13-летней было отказано в связи с недостижением ею возраста для привлечения к уголовной ответственности. Она поставлена на профилактический учет, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так как 17-летней девушке были причинены физические и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд и потребовал взыскать с матери обидчицы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд постановил удовлетворить требования прокурора. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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