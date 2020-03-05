2020-03-05T13:39:57+03:00
Общество

Кузбассовцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к бдительности
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секундуКузбассовцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секундуФото: Олег УКЛАДОВ
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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях. В пятницу, 6 марта, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду.

В ведомстве добавили, что помимо ветра прогнозируются снегопады и метели. В связи с этим на дорогах стоит быть особенно осторожными и внимательными. Водители должны учитывать погодные и дорожные условия, когда выбирают скорость движения, безопасный интервал т дистанцию до транспорта, идущего впереди. А во время движения следует избегать резких маневров, которые чреваты потерей управления автомобиля.

-Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого места. – отметили в Госавтоинспекции. - Перед тем, как вступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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