Кузбассовец побил падчерицу за встречу с друзьями

5 Март 2020 2020-03-05T15:27:40+03:00

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Взрослый мужчина не нашел иных способов воспитания падчерицы-подростка, кроме битья. За непедагогичное поведение мужчина может лишиться свободы.

12-летняя школьница обратилась в полицию за помощью. Девочка рассказала, что ее мама уехала в другой город на заработки и оставила ее на попечение отчима. Школьница решила пригласить в гости компанию друзей, но спрашивать разрешения взрослых не стала. Когда же отчим узнал об этом, он решил провести с падчерицей воспитательную беседу. Только словами воспитательный процесс не ограничился: мужчина поднял руку на ребенка.

- По факту причинения побоев в отношении горожанина вынесено постановление о возбуждении дела о побоях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают административный арест сроком на 15 суток.

До приезда матери школьница помещена в социально-реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU