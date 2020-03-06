В кузбасские дома начали подавать газ после вмешательства губернатора

6 Март 2020 2020-03-06T03:18:17+03:00

В выходные к газовому отоплению подключено еще 30 домовладений

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о промежуточных итогах газификации проблемных домов. Поручение ускорить процесс подачи газа он давал еще в феврале.

Напомним, что жители столицы обратились к главе региона с жалобой на то, что в их дома не хотят проводить газ, хотя сети уже проложены, а сами собственники приобрели необходимое оборудование.

«На прошлой неделе подключили первые 10 домов, а в выходные газ подали в 30 домов района Красная горка и улицу 3-я Нагорная города Кемерово, улицу Объект 1200 Кемеровского муниципального округа и квартала «А» Топкинского округа, - сообщил Сергей Цивилев на своей официальной странице. - Все работы по подключению проходили поэтапно с соблюдением требований безопасности. Это подтвердила проверка специалистов Ростехнадзора».

Также он отметил, что се остальные жители указанных улиц также могут перейти на газ. Трубы проложены, необходимо лишь подать заявку на подключение.

ИСТОЧНИК KP.RU