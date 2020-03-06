В Белове после капитального ремонта открыли современный ФОК

6 Март 2020 2020-03-06T04:18:46+03:00

На обновление объекта было направлено почти 97 миллионов рублей

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В Белове после капитального ремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Электрон». На обновление было направлено почти 97 миллионов рублей.

Работы велись в рамках программы господдержки «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014 – 2024 годы». Финансирование поступило из областного и местного бюджетов.

Здание комплекса с момента ввода в эксплуатацию в 1979 году еще не видело ремонта. Он длился два года, а открытие самого объекта стало подарком горожанам к празднованию областного Дня шахтера в 2020 году. В легкоатлетическом манеже комплекса уложено двухслойное резиновое покрытие, на внутридворовой территории объекта – новый асфальт, смонтированы новые трибуны и хоккейная коробка, в зале бокса заменен настил, полностью отремонтирован фасад здания, заменено отопление. В «Электроне» действует шесть спортивных секций, где занимается более 1,2 тысяч детей и подростков, раотают секции по вольной борьбе, тайскому боксу и кикбоксингу. Для любителей бега функционирует самый большой в регионе крытый легкоатлетический манеж с длиной круга 262 метра.

Также в комплексе возобновить работу шахматный клуб. Сюда же планируют переехать Центр тестирования ГТО и городской отдел по развитию туризма управления молодежной политики, физкультуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU