Кузбасская фирма задолжала сотрудникам более миллиона рублей

6 Март 2020 2020-03-06T05:06:21+03:00

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Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении коммерческой организации, которая накопила долги по зарплате перед своими сотрудниками. Точно количество пострадавших работников определит экспертиза.

Установлено, что с июня 2019 года работники коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей твердым топливом, получали зарплату лишь частично. Это стало поводом для жалобы коллектива в правоохранительные органы. Проверка показала, что перед 17 сотрудниками накопилась задолженность на сумму свыше миллиона рублей.

-В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного вреда.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

При этом в ведомстве напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена для работодателя даже при частичной невыплате зарплаты. И неважно, сколько человек пострадало – 1 или 200.

ИСТОЧНИК KP.RU