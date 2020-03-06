2020-03-06T06:06:20+03:00
Происшествия

Мужчину с бородой разыскивают в Кемерове

Емельян Никитин пропал 29 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину с бородой разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Мужчину с бородой разыскивают в Кемерове. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове разыскивают 33-летнего Емельяна Никитина. Мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими 29 февраля.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 33-летнего Емельяна Никитина. В последний раз мужчина выходил на связь 29 февраля, и с тех пор о его местонахождении и судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: носит бороду.

В день исчезновения был одет: в голубую куртку с капюшоном, темно-синие штаны, темно-голубую шапку в полоску.

Если вам известно местонахождение пропавшего, или вы готовы присоединиться к поиску, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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