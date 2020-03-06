Мужчину с бородой разыскивают в Кемерове
В Кемерове разыскивают 33-летнего Емельяна Никитина. Мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими 29 февраля.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 33-летнего Емельяна Никитина. В последний раз мужчина выходил на связь 29 февраля, и с тех пор о его местонахождении и судьбе ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Особые приметы: носит бороду.
В день исчезновения был одет: в голубую куртку с капюшоном, темно-синие штаны, темно-голубую шапку в полоску.
Если вам известно местонахождение пропавшего, или вы готовы присоединиться к поиску, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU