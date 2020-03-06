6 Март 2020 2020-03-06T07:59:28+03:00

Беловчанка взяла в долг у пенсионерки миллион рублей и не стала отдавать. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.

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В городе Белово у одной из местных жительниц арестовали грузовик. Причина столь строгого наказания - нежелание женщины возвращать долг.

Жительница города Белово устроилась работать по найму к пожилой женщине. Она помогала по хозяйству, покупала продукты и лекарства. В какой-то момент работница попросила у хозяйки одолжить ей денег на покупку грузового автомобиля. Та согласилась и дала один миллион рублей. Женщины договорились, что работница вернет деньги в течение года, причем с процентами. Проценты заемщица действительно выплатила, а вот долг - нет. Женщина-кредитор не раз напоминала о долге, а потом обратилась в суд.

Суд встал на сторону пенсионерки, а позже судебные приставы сообщили заемщице о сроках добровольного исполнения решения суда. Однако долг она так и не вернула. Тогда приставы выяснили, что женщина все-таки приобрела автомобиль, на который брала деньги. Грузовик арестовали и оставили на ответственное хранение без права пользования.

- Она была предупреждена об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у нее есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU