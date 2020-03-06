В Кемерове в праздники изменится движение пассажирского транспорта

6 Март 2020 2020-03-06T09:55:14+03:00

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В Кемерове из-за выходных дней, выпавших на празднование Международного женского дня, скорректируют движение общественного транспорта.

О том, что в расписание движения общественного транспорта внесут небольшие корректировки, сообщает пресс-служба МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг». Так, согласно сообщению, 7 марта пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. А вот 8 и 9 марта расписание общественного транспорта будет соответствовать расписанию воскресного дня.

Кроме того, специалисты УЕЗТУ отмечают, что маршрут № 122: Центральный - Зарубино - будет работать 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU