За похищенного из кемеровской больницы ребенка охранник заплатит штраф

6 Март 2020 2020-03-06T09:58:11+03:00

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Суд назначил наказание начальнику контрольно-пропускной службы кемеровской больницы, который допустил похищение ребенка. Мужчина должен будет заплатить судебный штраф.

57-летний начальник контрольно-пропускной службы областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского предстал перед судом. Его подозревали в халатности, из-за которой произошло ЧП.

Так, кемеровчанин, будучи должностным лицом, был обязан организовать и ежедневно руководить контрольно-пропускной службой предприятия, установить порядок допуска в охраняемые помещения. Однако мужчина не контролировал работу подчиненных, и это привело к ЧП. Посторонняя женщина беспрепятственно прошла в акушерское отделение и похитила оттуда новорожденного.

- Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в суде, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Кемеровской области. - Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU