2020-03-06T10:06:35+03:00
Общество

Цветок из 22 автомобилей подарили полицейские кузбасским женщинам

Яркая маргаритка распустилась в преддверии Международного женского дня
Екатерина РОМАНОВА
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Цветок из 22 автомобилей подарили полицейские кузбасским женщинам. ФОТО: кадр видео "Опер-ТВ"Цветок из 22 автомобилей подарили полицейские кузбасским женщинам. ФОТО: кадр видео "Опер-ТВ"
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В Новокузнецке накануне Международного женского дня появился необычный цветок. Его составили из патрульных автомобилей сотрудники полиции.

Яркая маргаритка на несколько минут распустилась в Новокузнецке. Этот цветок оказался необычным и по цвету, и по размеру. Гигантскую – больше полутора десятков метров – и постоянно меняющую цвет маргаритку подарили женщинам Кузбасса сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку. Они выставили 22 патрульных автомобиля в форме цветка.

Распустившийся бутон маргаритки, который светился разноцветными огнями, сняли с высоты. Полюбоваться им теперь может каждый желающий.

- Полицейские таким образом напомнили прекрасным женщинам о необходимости беречь себя и детей, пожелали им счастья и безопасных дорог, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, организаторы флешмоба выражают надежду, что автоцветок станет приятным сюрпризом для жительниц Кузбасса и создаст им праздничное настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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