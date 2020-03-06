Восемь кузбассовцев оказались в ледяной ловушке посреди реки

6 Март 2020 2020-03-06T12:18:56+03:00

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Решение перейти реку Томь по льду едва не стоило восьмерым кузбассовцам жизни. Они оказались на острове посреди реки и самостоятельно не могли спастись оттуда.

Чрезвычайное происшествие случилось на реке Томь в районе села Поломошное. Здесь семья из восьми человек, трое из которых - дети, решили перейти с одного берега на другой. Однако для этого они воспользовались не ледовой переправой, которая находится в полутора километрах от них, а пошли напрямую.

- Семья из восьми человек направлялась с правого берега от села Поломошное на левый берег в сторону Юрги. Они добрались до острова Межевской, а дальше двигаться уже не могли. Из-за теплой погоды образовалась полынья. На риск пошел глава семейства, в результате чего провалился под лед. Вместе с ним у берега находились еще взрослые и трое детей, - рассказывает Сергей Наумов, начальник Юргинского поисково-спасательного отряда.

Спасателям удалось на снегоходе добраться до застрявших на острове кузбассовцев и всех эвакуировать. На пристани их уже ждали врачи скорой помощи.

Всем кузбассовцам оказали необходимую помощь. А чтобы избежать подобных случаев, сотрудники ГУ МЧС России по Кемеровской области напоминают жителям региона, что переходить реку по льду можно лишь в тех местах, где оборудованы ледовые переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU