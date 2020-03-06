2020-03-06T12:21:38+03:00
Происшествия

"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе

Авария произошла утром 6 марта
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Аварийка 42""Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Аварийка 42"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 23-летнего мужчины, случилось утром 6 марта в Ижморском районе.

"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе.ВИДЕО: vk.com, "Аварийка 42"

Уже известно, что ДТП произошло около 09.40 на 384 километре автодороги «Кемерово - Мариинск». Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 23-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2112. В какой-то момент он решил обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, но на свою полосу вернуться не успел. В это же время навстречу ему двигался грузовик «Даф». Легковушка и фура столкнулись, и отечественный автомобиль превратился буквально в груду металла.

- От полученных травм 23-летний мужчина скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летняя девушка поссорилась с отцом и пропала
"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе
Восемь кузбассовцев оказались в ледяной ловушке посреди реки
Цветок из 22 автомобилей подарили полицейские кузбасским женщинам
За похищенного из кемеровской больницы ребенка охранник заплатит штраф
В Кемерове в праздники изменится движение пассажирского транспорта
Беловчанка взяла в долг у пенсионерки миллион рублей и не стала отдавать
Мужчину с бородой разыскивают в Кемерове
Кузбасская фирма задолжала сотрудникам более миллиона рублей
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
В Белове после капитального ремонта открыли современный ФОК
В кузбасские дома начали подавать газ после вмешательства губернатора
Кузбассовец побил падчерицу за встречу с друзьями
Кузбассовцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду