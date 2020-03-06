"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 23-летнего мужчины, случилось утром 6 марта в Ижморском районе.
"Машина всмятку": один человек погиб в ДТП с фурой на кузбасской трассе.ВИДЕО: vk.com, "Аварийка 42"
Уже известно, что ДТП произошло около 09.40 на 384 километре автодороги «Кемерово - Мариинск». Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 23-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2112. В какой-то момент он решил обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, но на свою полосу вернуться не успел. В это же время навстречу ему двигался грузовик «Даф». Легковушка и фура столкнулись, и отечественный автомобиль превратился буквально в груду металла.
- От полученных травм 23-летний мужчина скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU