17-летняя девушка поссорилась с отцом и пропала

6 Март 2020 2020-03-06T13:11:43+03:00

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Без вести пропала 17-летняя жительница тайги после серьезного разговора с отцом. Мужчина запретил ей общаться с избранником, но девушка не послушалась.

Юная жительница города Тайга в одной из социальных сетей познакомилась с молодым человеком. Они стали общаться, и в какой-то момент поняли, что хотели бы увидеться лично, а не через экран гаджетов. Девушка пригласила избранника в гости, чтобы познакомить со своими родителями. Отцу это не понравилось, и он запретил дочери общаться парнем.

Когда дочь пропала, мужчина был очень обеспокоен. От пытался самостоятельно связаться с девочкой, но не смог. Тогда мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что избранник девушки из Тайги проживает в Томске. Сотрудники полиции Томска получили ориентировку на пропавшую и разыскали ее. девушка

- Девушка пояснила, что сбежала из дома из-за конфликта с родителями, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Противоправных действий в отношении нее не совершалось. В настоящее время подросток помещена в социальное учреждение. В ближайшее время стражи порядка передадут ее законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU