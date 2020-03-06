2020-03-06T14:10:16+03:00
Общество

Таксист пообещал новокузнечанке работу и увел ее за гаражи

Вместо обещанного трудоустройства женщина лишилась смартфона
Екатерина РОМАНОВА
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Таксист пообещал новокузнечанке работу и увел ее за гаражиТаксист пообещал новокузнечанке работу и увел ее за гаражиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новокузнецке сотрудники полиции задержали таксиста. Мужчина пообещал женщине помочь с трудоустройством, а сам ограбил ее.

31-летняя жительница города Новокузнецка никак не могла найти работу. Одна из ее знакомых сказала, что может помочь в этом и дала номер телефона мужчины. Тот, по ее словам, работает водителем маршрутного такси и может посодействовать в трудоустройстве кондуктором.

Новокузнечанка созвонилась с незнакомцем и договорилась о встрече. Уже на следующий день она приехала на одну из остановок общественного транспорта в Заводском районе. Там ее уже ждал незнакомец. Он предложил пройти к гаражам, где находится автобусная парковка. А как только они оказались в безлюдном месте, забрал мобильник и приказал жертве бежать .

Женщина обратилась за помощью в полицию, и вскоре злоумышленника задержали.

- Им оказался 51-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Похищенный телефон он успел продать, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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