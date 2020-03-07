2020-03-07T06:15:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на кузбасской трассе

Среди троих пострадавших – маленький ребенок
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли в ДТП на кузбасской трассеДва человека погибли в ДТП на кузбасской трассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки произошло в Кузбассе. В аварии погибли два человека. Еще двоим потребовалась медицинская помощь.

Авария, оказавшаяся смертельной для двух человек, произошла около 20.30 на 187 километре автодороги «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий – КемеровоЮрга». Сотрудники полиции предварительно установили, что 45-летний водитель грузовика-рефрижератора двигался по территории Ленинск-Кузнецкого района в сторону Новосибирска. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время по встречной полосе ехал «Ниссан Жук».

- В результате на месте ДТП погибли мужчина, управлявший грузовиком, а также 28-летняя пассажирка «Ниссана», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, травмы различной степени тяжести в ДТП получили 44-летняя пассажирка грузовика, 46-летний водитель легкового автомобиля и 6-летняя девочка, находившаяся в машине в качестве пассажира.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства страшной аварии. По результатам проверки будет принято решения. Кузбассовцам же полицейские рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, при движении учитывать состояние дорожного полотна, погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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