Спор о пенсии завершился смертельной дракой в Кузбассе

7 Март 2020 2020-03-07T05:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Два друга из Новокузнецка поспорили о размере пенсий, которые они получают. Этот спор оказался фатальным для обоих: один погиб, другой оказался в тюрьме.

В октябре 2019 года два приятия в одном из садовых обществ завели разговор о размере пенсии, которую каждый из них получает. Разговор постепенно перестал быть мирным и плавно перетек в ссору, а потом и в драку. 63-летний пенсионер оказался сильнее своего товарища и нанес ему множественные удары по голове и телу. Оппонент потерял сознание.

Мужчина не смог уловить дыхание и пульс приятеля и решил, что тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина положил друга в тележку, отвез его к водоему. Там он раздолбил лет и скинул тело в воду. Позже, когда тело было обнаружено, судмедэксперты установят, что именно утопление в воде на фоне полученной черепно-лицевой травмы стало причиной смерти пенсионера.

- Подсудимый умышленно причинил тяжкий вред здоровью и смерть по неосторожности, так как бросая потерпевшего в водоем, не предвидел, что тот утонет, не сознавал, что он еще жив, но должен был и мог это предвидеть, - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 63-летнему новокузнечанину суд назначил наказание: лишение свободы на срок четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU