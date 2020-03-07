Попался на пельменях: кемеровчанин лишился свободы из-за полуфабрикатов

7 Март 2020 2020-03-07T05:43:52+03:00

Почти два года он проведет в тюрьме

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Любовь к пельменям и вареникам довела 40-летнего кемеровчанина до тюрьмы. Мужчина ограбил учебную пекарню, и теперь он долго не сможет полакомиться любимым блюдом.

В один из осенних дней 2019 года сотрудникам полиции города Кемерово поступил сигнал. Неизвестный мужчина проник в помещение учебной пекарни через форточку. Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, они действительно увидели мужчину. Тот выносил из здания продукты, причем столько, что хватило бы на большую компанию. Его добычей стали 18 килограммов пельменей и три килограмма вареников. Кроме того, кемеровчанин украл несколько десятков куриных яиц.

Оказалось, что мужчина уже был ранее судим, более того, у него имеется неотбытое условное наказание.

- Суд, изучив собранные материалы, признал фигуранта виновным. С учетом имевшегося у него неотбытого условного наказания ему назначен один год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU