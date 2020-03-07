2020-03-07T06:58:28+03:00
Общество

Ямочный ремонт стартовал в Кемерове

Рабочие начали устранять выбоины на дорогах
Екатерина РОМАНОВА
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Ямочный ремонт стартовал в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи СередюкаЯмочный ремонт стартовал в Кемерове. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
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Теплая зима и пришедшая в Кузбасс весна позволили приступить к ямочному ремонту на улицах Кемерова. Так, рабочие уже начали устранять дефекты на дорогах.

Коммунальщики в первую очередь вышли на те участки дорог, где дорожное покрытие нуждается в срочном ремонте. Так, рабочие устраняют выбоины на мосту улицы Красноармейской, на участках улиц 3-ья Камышинская и проспекта Молодежного.

Для того, чтобы восстановить верхний слой дорожного покрытия, специалисты применяют литую асфальтобетонную смесь температурой 220 градусов. Такая технология позволяет вести работы не только при пониженных температурах, которые сейчас стоят в регионе, но и в сырую погоду.

Примечательно, что для того, чтобы отремонтировать проезжую часть, рабочие не перекрывают дорогу, а о местах ремонта информируют дорожные знаки. Ямочный ремонт будет продолжаться и на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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