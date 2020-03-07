Новокузнечане накопили 607 миллионов долга за капремонт

7 Март 2020 2020-03-07T08:02:49+03:00

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Жители города Новокузнецка не спешат платить за капитальный ремонт. Как результат – растет долг по этой строке расходов. На сегодняшний день он уже превышает 607 миллионов рублей.

В Новокузнецке прошло рабочее совещание, которое касалось реализации программы капитального ремонта в 2019 году и планах на 2020 год. Так, выяснилось, что провести капитальный ремонт во всех запланированным многоквартирных домах невозможно: далеко не все жители исправно платят взносы на капремонт, и сегодня долг достигает более 607 миллионов рублей. При этом 498,95 миллиона задолжали собственники жилых помещений, 98,01 миллиона – нежилых и 0,21 миллиона рублей составили долги муниципальной собственности.

В пресс-службе администрации города Новокузнецка рассказали, что на 2019 год было запланировано отремонтировать 106 многоквартирных домов на общую сумму 302 миллиона рублей. Однако из-за того, что горожане проигнорировали необходимость оплачивать капремонт или же возникли сложности с документами, превышением расчетной или утвержденной стоимости работ, непредоставления доступа к месту проведения работ ремонт в 44 домах был перенесен на 2020 год. Всего же в нынешнем году планируется отремонтировать 316 домов. Всего же в планах на 2020-22-й годы на капитальный ремонт включены 922 дома.

ИСТОЧНИК KP.RU