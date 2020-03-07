Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2 процента

7 Март 2020 2020-03-07T08:31:52+03:00

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5 марта 2020 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01. Выпуск компании полностью размещен в объеме 15 миллиардов рублей.

Сбор заявок проходил 20 февраля 2020 года. Спрос инвесторов на 3-летние облигации ПАО «Магнит» составил 27 миллиардов рублей при планируемом объеме выпуска 10 миллиардов. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,3-6,4 процента годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальная ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2 процента годовых.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с ВТБ Капиталом, МКБ, Райффайзенбанком, Росбанком, Совкомбанком, БК «Регион», Юникредит Банком.

- Размещение облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01 — одно из самых значимых в истории размещения компании на российском облигационном рынке. Благодаря сильному финансовому профилю ПАО «Магнит», слаженной работе организаторов и выбору оптимального времени размещения удалось достичь рекордно низкой ставки купона — 6,2 процента. При этом объем размещения был увеличен со стандартных для компании 10 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей, – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.