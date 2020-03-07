7 Март 2020 2020-03-07T08:52:14+03:00

Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com/"ДТП Новокузнецка", Алена Коробкина

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Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на одном из перекрестков города Новокузнецка. Два человека, которые находились в неотложке, пострадали в ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/765127" frameborder="0"></iframe> Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Новокузнецке.ВИДЕО: vk.com/"ДТП Новокузнецка", Алена Коробкина

В ночь на 7 марта в 02.20 в Новокузнецке на нерегулируемом перекрестке улиц Куйбышева и Лазо столкнулись два автомобиля. Один из них – машина скорой помощи – двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковыми сигналами по улице Лазо. Подъехав к пересечению с главной дорогой – улицей Куйбышева – водитель не убедился, что остальные автомобилисты уступают ему дорогу.

- В результате произошло столкновение транспортных средств и последующее опрокидывание автомобиля скорой помощи, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - Два пассажира «неотложки» получили телесные повреждения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также инспекторы ГИДББ напоминают всем автомобилистам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU