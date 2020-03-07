2020-03-07T09:50:09+03:00
Общество

Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове

Музыка военных лет звучала во дворах кемеровчанок, прошедших войну
Екатерина РОМАНОВА
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Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр ПатринВоенный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр Патрин
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Всего на два дня в Кемерово прибыл оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии. И в преддверии Международного женского дня военные музыканты преподнесли музыкальные подарки женщинам-ветеранам.

Мелодии военных лет музыканты исполнили, выстроившись перед домами кемеровчанок Анны Котенко и Крестиньи Воросцовой. А юнгвардейцы школы №74 преподнесли ветеранам цветы.

- Наш гастрольный тур в столице Кузбасса в первую очередь приурочен 75-летнему юбилею Победы, - рассказал начальник военного оркестра штаба Сибирского округа Росгвардии майор Артур Гарифулин. - Выступление приходится накануне Международного женского дня, поэтому мы решили сделать музыкальный подарок для женщин-ветеранов, которым уже в силу почтенного возраста тяжело присутствовать на концерте

Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр Патрин

Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр Патрин

Анна Котенко ушла на фронт 18-летней девушкой-добровольцем в мае 1942 года. Она воевала в 4-м и 7-м зенитно-пулеметных полках противовоздушной обороны, принимала участие в освобождении Украины, Польши, участвовала в Берлинской операции. Кемеровчанка награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличный пулеметчик».

Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр Патрин

Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове. ФОТО: Александр Патрин

Крестинья Воросцова – труженик тыла. Когда началась война, ей было 19 лет. Все военные годы Крестинья Григорьевна проработала путейцем в Новокузнецком отделении Западно-Сибирской железной дороги. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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