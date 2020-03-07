2020-03-07T11:11:02+03:00
Общество

Больше миллиона туристов побывало в Горной Шории с начала зимы

Это новый рекорд по количеству туристов
Екатерина РОМАНОВА
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Больше миллиона туристов побывало в Горной Шории с начала зимыБольше миллиона туристов побывало в Горной Шории с начала зимыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С каждым годом все больше туристов приезжают в Таштагольский район, чтобы отдохнуть на местных базах отдыха, горнолыжном курорте. В этом году здесь побывали уже более миллиона человек.

На 6 марта в гостиницах, хостелах и гостевых домах с начала сезона были зарегистрированы более одного миллиона человек. Причем за последние сутки отдыхающих стало больше на 12,4 тысячи человек. К слову, в это время в 2019 году было зарегистрировано лишь 850 тысяч человек, а миллионный турист прибыл в Таштагольский район лишь 18 марта.

В пресс-службе Таштагольского района подсчитали, где чаще всего отдыхают в Горной Шории. На первом месте – гора Зеленая. На ее 25 горнолыжных трассах и в 69 гостиницах уже побывали более 980 тысяч гостей. Планируется, что в следующем году гостей станет еще больше – благодаря развитию сектора Д.

На горе Туманной в губернском центре в этом сезоне уже побывали почти 26 тысяч гостей. К слову, именно здесь в последние дни февраля проходили чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту.

Больше тысячи туристов отдохнули в Усть-Кабырзе – сюда традиционно приезжают любители рыбалки и экологического отдыха вдали от городов. Порядка двух тысяч побывали на Темирских озерах, где базируется всероссийский дайвинг-клуб. Еще 800 человек отдохнули в профилактории поселка КАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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