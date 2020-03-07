2020-03-07T12:56:15+03:00
Общество

Ветреным и ледяным будет Международный женский день в Кузбассе

Сотрудники МЧС предупредили о непогоде
Екатерина РОМАНОВА
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Ветреным и ледяным будет Международный женский день в КузбассеВетреным и ледяным будет Международный женский день в КузбассеФото: Влад КОМЯКОВ
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Международный женский день обещает быть холодным и ветреным. О гололеде и штормовом ветре предупреждают синоптики и сотрудники МЧС.

В ночь на 8 марта на территории Кузбасса температура воздуха будет держаться в пределах -13…-18 градусов, а при прояснении – до 21-26 градусов мороза. При этом юго-восточный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, а в отдельных районах его скорость может достигать 17-22 метров в секунду.

Днем ветер усилится до 15-20 метров в секунду. По югу местами он будет слабее – до 8-13, а местами порывы могут достигать 25 метров в секунду. Воздух прогреется до 0..-5 градусов, местами – лишь до -10 градусов. В Кемерове синоптики прогнозируют -3…-5 градусов. На небо то и дело будут набегать тучи, пройдет снег – от небольшого до умеренного, возможен мокрый снег, метели, местами изморозь, гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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