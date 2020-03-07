Торговец пивом из Новокузнецка сэкономил на налогах 443 миллиона рублей

7 Март 2020 2020-03-07T14:09:36+03:00

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Директор коммерческой фирмы из Новокузнецка подозревается в уклонении от уплаты налогов. Сумма впечатляет: 442,9 миллиона рублей.

Руководитель компании, которая занимается оптовой торговлей пивом, решил немного сэкономить на одной из постоянных издержек – налогах. С января 2015 по декабрь 2017 набежала солидная сумма – порядка 442,9 миллиона рублей. Чтобы сделать это, она раздробил бизнес на подконтрольные организации. Организации попадали под общий и специальный режим налогообложения, и компания искусственно экономила на налогах.

- Эти нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

В будущем руководителю компании придется возместить причиненный бюджету ущерб. Пока же расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU