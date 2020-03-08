Горящий автомобиль в кузбасском городе попал на видео
В Кузбассе, в городе Белово, огонь уничтожил иномарку. То, как горел автомобиль, очевидцы сняли на видео
Горящий автомобиль в кузбасском городе попал на видео.Видео: vk.com, "Типичное Белово"
Пожар в частном легковом автомобиле начался в одиннадцатом часу утра. Сигнал о горящей машине на улице Юности в Беловском городском округе на поступил на пульт диспетчера в 10.20. На место тут же выдвинулись шесть человек и одна единица техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10.27.
На кадрах видео, которое сняли очевидцы, зафиксирована полыхающая иномарка. Охваченная огнем машина стоит рядом с жилыми домами. От нее на высоту нескольких метров поднимаются густой дым и языки пламени.
Как сообщают очевидцы, при инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства начала пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU