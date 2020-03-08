Новокузнечане простятся с известным в городе врачом

8 Март 2020 2020-03-08T05:13:04+03:00

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Ушел из жизни известный в Новокузнецке хирург, более 40 лет отдавший профессии. Прощание с Александром Сорокиным пройдет 9 марта в 13.00 в Новокузнецком крематории.

Александр Сорокин – уроженец Киселевска, однако большую часть жизни он провел в Новокузнецке. Родился в 1951 году, окончил школу, институт, в 1976 году начал работать в приемном отделении городской клинической больницы №1 хирургом. В 1986 году возглавил хирургические отделение горбольницы №22,а с 1991 по 2003 годы был главврачом этой же больницы.

А с 2003 и до последнего времени работал врачом-хирургом клинико-экспертного отдела государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1».

Александра Сорокина дважды избирали депутатом Новокузнецкого городского округа – в 1997 и 2001 году. Здесь Сорокин проявил себя как высококвалифицированный специалист в области муниципального и административного права.

- За высокий профессионализм и добросовестный труд в 2002 году был награждён медалью «60 лет Кемеровской области», в 2016-м – медалью «За добросовестный труд на благо города Новокузнецка», в 2019 году – юбилейным знаком «25 лет законодательной власти Кемеровской области», - отмечает пресс-служба Новокузнецкого Совета народных депутатов. - Новокузнецкий городской Совет народных депутатов выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU