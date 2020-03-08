В Юрге прошли учения по ликвидации последствий ДТП

8 Март 2020 2020-03-08T06:13:01+03:00

По легенде, в покореженном автомобиле были заблокированы люди

Изменить размер текста: A A

В Юрге прошли учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В них приняли участие три команды местного пожаро-спасательного гарнизона.

Во время первой части учений – теоретической – участникам предстояло показать свои знания по показанию первой помощи попавшим в аварию, а также по работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Практика учений была максимально приближена к реальности. По замыслу, в результате ДТП пострадал автомобиль, в котором оказались заблокированы люди. Их нужно было извлечь, а также оказать необходимую первую помощь. Для этого спасатели выполняли определенный алгоритм действий, используя специальный аварийно-спасательный инструмент.

-С такими ситуациями сотрудники МЧС сталкиваются достаточно часто, прибывая на место автоаварии одними из первых. От их грамотных и четких действий нередко зависят исход ДТП, а иногда и чья-то жизнь. Самое главное для них - оперативность, слаженность и понимание друг друга с полуслова, что и отрабатывается на ежегодных соревнованиях, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По итогам соревнований лучшей была признана команда второй пожарно-спасательной части. «Серебро» взяли огнеборцы отдельного поста. На третьем месте - бойцы первой пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU