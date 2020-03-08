2020-03-08T07:23:11+03:00
Спорт

Волейболисты «Кузбасса» одержали победу в последней игре регулярного чемпионата России

Соперником кемеровчан стал красноярский «Енисей»
Ирина АВТУШКО
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Волейболисты «Кузбасса» одержали победу в последней игре регулярного чемпионата России. Фото: Официальный сайт ВК "Кузбасс"Волейболисты «Кузбасса» одержали победу в последней игре регулярного чемпионата России. Фото: Официальный сайт ВК "Кузбасс"
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Волейболисты кемеровского клуба «Кузбасс» 7 марта провели последнюю встречу в рамках регулярного чемпионата России. На выезде они встречались с командой «Енисей» из Красноярска.

Первый сет остался за хозяевами поля со счетом 25:21, после чего гостям удалось переломить игру и взять победу в следующих трех отрезках матча (23:25; 22:25; 24:26).

- Сегодня важно было дать поиграть всем и настроиться на игру в следующую среду, - отметил после окончания матча гланый тренер команды «Кузбасс» Георге Крету. - У нас была длинная и сложная неделя, физически и морально. Поэтому мы грамотно распределяем игровое время на всех.

После сыгранного матча «Кузбасс» с 42 очками занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая казанскому «Зениту» и новосибирскому «Локомотиву».

Следующую игру кемеровчане проведут в рамках Лиги чемпионов 11 марта. Соперником станет польская «Закса», которой в первом матче подопечные Георге Крету уступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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