8 Март 2020 2020-03-08T08:08:37+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днем. Свое видеообращение он опубликовал на официальной странице в соцсетях.

-Как найти в великом и могучем русскому языке слова, чтобы описать, что вы для нас значите? Вы сильные и нежные, требовательные и понимающие. Вы надежные сотрудники и ответственные руководители. Вы и врачи, и шахтеры, и спортсмены, - отметил глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/765246" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днем.Видео: Сергей Цивилев/ vk.com

В своей речи Сергей Цивилев рассказал о нескольких выдающихся жительницах Кузбасса, которые достигли значительных успехов в своем деле и являются гордостью региона, но при этом отметил, что «судьба каждой женщины яркая и выдающаяся».

-Каждая из вас окружает заботой близких вам людей, согревает вниманием и теплом. Как у вас хватает сил на все – на работу, на дом, на детей, на нас? Вы наполняете нашу жизнь красотой, дарите нам тепло и вдохновение. Мы всегда в долгу перед вами и гордимся вами. Дорогие наши женщины! С праздником вас, с Международным женским днем! Будьте самыми счастливыми! Успехов, радости, счастья, здоровья вам и вашим близким! – пожелал Сергей Цивилев.

Напомним, что в преддверии праздника губернатор вместе с кадетами Кемеровского президентского кадетского училища прошел по Советскому проспекту. Они поздравляли жительниц областного центра и дарили им цветы - белые, желтые и фиолетовые хризантемы.

ИСТОЧНИК KP.RU