2020-03-08T09:17:30+03:00
Общество

Кузбассовцам бесплатно покажут новинки российской анимации

Регион стал участником открытого фестиваля короткометражек
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцам бесплатно покажут новинки российской анимацииКузбассовцам бесплатно покажут новинки российской анимацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасс стал участником 25-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. С 11 по 15 марта жители области смогут совершенно бесплатно посмотреть новые короткометражки.

Показы пройдут на 58 площадках в Кемерове, Березовском, Гурьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, а также Гурьевском, Кемеровском, Крапивинском, Мариинском, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском муниципальных районах.

Отметим, что сам фестиваль ежегодно проводится в Суздале Владимирской области. А «Открытая Премьера» в его рамках – это показ новейшей анимации конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А картина, набравшая самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия!

В Кемерове показы пройдут в кинозале «Альтернатива» Кузбасскино по проспекту Советскому, 4. С 12 по 15 марта в 11.00 и 15.00 зрителям будет представлено шесть программ, в каждую из которых вошли 6-7 анимаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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