В Кузбассе лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным заездом

8 Март 2020 2020-03-08T10:12:47+03:00

Они спустились с горы Зеленой в Шерегеше [Видео]

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В Кузбассе лыжники, отдыхающие на горнолыжном курорте Шерегеш в Таштагольском районе, решили оригинально поздравить женщин с 8 марта. Специально для них они устроили огненное шоу.

Дождавшись темноты, группа энтузиастов выстроилась в цифру «восемь» и с горящими факелами в руках плавно съехала по склону горы. Красивое шоу было снято с квадрокоптера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/765253" frameborder="0"></iframe> Кузбасские лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным спуском.Видео: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.com

-Всем женщинам посвящается! Вы зажигаете огонь в сердцах мужчины. Ради вашей улыбки совершаются невероятные поступки. Без вашей нежности, ласки, заботы и любви мир не может существовать. Будьте всегда счастливы! С 8 марта! - такими словами сопровождалось красочное видео.

По ходу движение лыжники несколько раз перестраивались, в результате чего из факелов складывались другие фигуры. У подножья горы они вновь выстроились в «восьмерку».

ИСТОЧНИК KP.RU