В Кузбассе лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным заездом
В Кузбассе лыжники, отдыхающие на горнолыжном курорте Шерегеш в Таштагольском районе, решили оригинально поздравить женщин с 8 марта. Специально для них они устроили огненное шоу.
Дождавшись темноты, группа энтузиастов выстроилась в цифру «восемь» и с горящими факелами в руках плавно съехала по склону горы. Красивое шоу было снято с квадрокоптера.
Кузбасские лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным спуском.Видео: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.com
-Всем женщинам посвящается! Вы зажигаете огонь в сердцах мужчины. Ради вашей улыбки совершаются невероятные поступки. Без вашей нежности, ласки, заботы и любви мир не может существовать. Будьте всегда счастливы! С 8 марта! - такими словами сопровождалось красочное видео.
По ходу движение лыжники несколько раз перестраивались, в результате чего из факелов складывались другие фигуры. У подножья горы они вновь выстроились в «восьмерку».
ИСТОЧНИК KP.RU