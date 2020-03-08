В понедельник в Кузбассе потеплеет до +2 градусов

8 Март 2020 2020-03-08T10:35:40+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 9 марта. После морозных дней в регион снова идет плюсовые температуры.

В ночь на понедельник по области прогнозируется -3…-8 градусов, местами до -13. Днем воздух прогреется до -3…+2 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, временами с порывами до 15-20 метров. Синоптики обещают облачную погоду, пройдет небольшой, местами умеренный, а также мокрый снег, возможны метели. Водителям и пешеходам стоит быть внимательными – на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 9 марта столбики термометра покажут -6…-8 градусов, днем воздух прогреется до -1…-3 градусов. Так же, как и в целом по региону, ожидается юго-западный ветер, который будет усиливаться до 18 метров в секунду. В областном центре не обойдется без осадков – пройдет небольшой и мокрый снег, местами метели.

ИСТОЧНИК KP.RU