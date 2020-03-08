2020-03-08T11:40:56+03:00
Общество

В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из пожара пятерых человек

Инцидент произошел в поселке Новый Городок [Видео]
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из пожара пятерых человек. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из пожара пятерых человек. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В жилой многоэтажке поселка Новый Городок в Беловском районе ночью вспыхнул пожар. Из-за сильного задымления часть жильцов не смогли выбраться на улицу самостоятельно.

Огонь в окнах жилого дома по улице Тухачевского около 1.00 заметили инспекторы

ГИБДД Дамир Хайруллов и Александр Сидоров во время патрулирования. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. О ЧП они срочно передали информацию в дежурную часть, а сами поспешили на помощь жильцам.

К этому времени жительница квартиры на третьем этаже уже оказалась отрезанной от выхода густым дымом, который разошелся по лестничной клетке. Она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Вместе с женщиной в квартире остались две ее малолетние дочки. Не медля, полицейские быстро поднялись на верхний этаж и помогли выйти матери, а девочек вынесли на руках из горящего здания.

Посадив женщину с детьми в патрульную машину, Дамир Хайруллов и Александр Сидоров вернулись в дом, где на том же этаже в соседней квартире находилась женщина с шестилетним сыном. Их также вывели на улицу.

-Всего при содействии сотрудников полиции из горящего здания было эвакуировано двадцать жильцов. Благодаря профессиональным и грамотным действиям полицейских никто из граждан не пострадал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции спасли людей на пожаре.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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