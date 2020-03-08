2020-03-08T12:57:54+03:00
Общество

Фонд соцстраха предупреждает кузбассовцев о письмах мошенников

В них сообщается о якобы солидной компенсации
Ирина АВТУШКО
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Фонд соцстраха предупреждает кузбассовцев о письмах мошенниковФонд соцстраха предупреждает кузбассовцев о письмах мошенниковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Кузбасское отделение Фонда социального страхования предупреждает жителей области о письмах мошенников. В фальшивых «письмах счастья» сообщается о якобы солидной компенсации.

В ведомстве рассказали, что в последнее время к специалистам стали чаще обращаться люди, которым по электронке пришло письмо с эмблемой ФСС и обещанием социальной компенсационной выплаты внушительного размера. Чаще всего мошенники ссылаются на некие несуществующие федеральные законы, согласно которым можно получить деньги.

-Чтобы узнать размер компенсации, получателю предлагают перейти на сайт некого компенсационного Фонда, ввести персональные данные и заплатить небольшую сумму за использование информации портала. В итоге пользователь не только не получает обещанных шестизначных компенсаций, но еще и теряет свои деньги, - рассказали о преступной схеме в ФСС.

В некоторых случаях ссылка оказывается вредоносной и может навредить компьютеру или телефону.

В региональном отделении напоминают, что их специалисты таких писем не рассылают и не берут плату за предоставленную информацию. Все электронные письма ФСС рассылаются с корпоративного адреса и не содержать ссылок на посторонние ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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