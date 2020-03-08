8 Март 2020 2020-03-08T14:08:32+03:00

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе. Фото: Zello.Анжеро - Судженск(дороги)/ vk.com

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 марта, примерно в 15.00 на 26-м километре трассы Анжеро-Судженск – Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На них видно, что транспортные средства в результате столкновения оба оказались за пределами проезжей части. Автобус завалился на бок, а у легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть.

-Авария перед Разведчиком, трасса Кемерово - Анжеро-Судженск, черниговский автобус, - гласит комментарий к посту с фотографиями.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, виновником ДТП стала водитель легкового автомобиля, которая допустила выезд на встречную полосу. Сейчас женщина находится в больнице. Пассажирам автобуса медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, что 9 февраля на трассе Анжеро-Судженск – Кемерово уже случалось ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В аварии погиб водитель грузовика, а позже в больнице скончалась пожилая пассажирка автобуса.

Водитель грузовика и пассажир автобуса погибли в ДТП в Кузбассе

На автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженский» столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Водитель грузовика погиб на месте, одна из пассажирок автобуса скончалась в больнице. Еще три человека госпитализированы с травмами. Очевидцы сняли видео, на котором запечатлено место ДТП. Камера зафиксировала стоящий поперек дороги автобус. Рядом с ним, частично на обочине – то, что осталось от грузового автомобиля: смятая кабина, деформированный прицеп. При этом у автобуса также имеются серьезные повреждения.(подробности)

Водитель фуры погиб после столкновения с автобусом на трассе Кузбасса

В Кузбассе на трасе автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись грузовик и междугороднего пассажирского автобуса. Водитель фуры погиб на месте. (подробности)

Сергей Цивилев выехал в больницу, где находятся пострадавшие в аварии на трассе Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выехал в Анжеро-Судженскую городскую больницу, где находятся пострадавшие в смертельной аварии на Кузбасской трассе. (подробности)

Следственный комитет Кузбасса начнет проверку после смертельного ДТП

В Кузбассе Следственный комитет начал проверку после смертельного ДТП на трассе. В трагедии погибло два человека: пассажирка междугороднего автобуса и водитель грузовика. (подробности)

Прокуратура Кузбасса проверит безопасность перевозок пассажиров после смертельной аварии

В Кузбассе на трассе столкнулись грузовик и междугородний автобус. В результате трагедии погибло два человека. После этого случая прокуратура проверит, как обеспечивалась безопасность людей при перевозке. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU