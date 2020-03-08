2020-03-08T14:08:32+03:00
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе

ДТП произошло на трассе Анжеро-Судженск – Кемерово
Мария КОЛОСОВА
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Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе. Фото: Zello.Анжеро - Судженск(дороги)/ vk.comАвтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе. Фото: Zello.Анжеро - Судженск(дороги)/ vk.com
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В воскресенье, 8 марта, примерно в 15.00 на 26-м километре трассы Анжеро-СудженскКемерово произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На них видно, что транспортные средства в результате столкновения оба оказались за пределами проезжей части. Автобус завалился на бок, а у легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть.

-Авария перед Разведчиком, трасса Кемерово - Анжеро-Судженск, черниговский автобус, - гласит комментарий к посту с фотографиями.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, виновником ДТП стала водитель легкового автомобиля, которая допустила выезд на встречную полосу. Сейчас женщина находится в больнице. Пассажирам автобуса медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, что 9 февраля на трассе Анжеро-Судженск – Кемерово уже случалось ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В аварии погиб водитель грузовика, а позже в больнице скончалась пожилая пассажирка автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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