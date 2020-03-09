Кемеровский суд вынес приговор сбившему 13-летнего школьника водителю

9 Март 2020 2020-03-09T06:18:06+03:00

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Рудничный районный суд города Кемерово отправил в колонию водителя, который насмерть сбил 13-летнего школьника. В момент ДТП он был пьян.

Как было установлено, 16 сентября 2019 года около 21.20 24-летний кемеровчанин, управляя автомобилем в нетрезвом виде, ехал по улице Промышленновское шоссе. В районе дома № 6а он решил обогнать впереди идущую машину и наехал на 13-летнего школьника. При этом как включенное уличное освещение, так и осветительные приборы самого автомобиля давали возможность заметить пешехода. От полученных травм мальчик скончался еще до приезда скорой помощи.

Сам водитель с места ДТП скрылся, однако в результате объявленного плана «Перехват» его удалось задержать.

После рассмотрения всех материалов суд признал водителя виновным и назначил шесть лет колонии общего режима с лишением водительских прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU